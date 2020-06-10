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Нацкомиссия упростила смену поставщика газа для населения, – "Нафтогаз"

Нацкомиссия упростила смену поставщика газа для населения, –

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упростила процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей с 1 июля.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в Facebook.

Глава "Нафтогаза" отметил, что ранее процесс смены поставщика газа мог тянуться месяцами, тогда как после начала работы новых правил поставщика можно будет сменить за несколько дней.

"С июля потребитель газа сможет менять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новом поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий. Именно для этого регулятор дает время до 1 июля – чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", – сообщил Коболев.

Глава "Нафтогаза" отметил, что НКРЭКУ также установила, что вопрос задолженности перед предыдущим поставщиком не будет мешать переходу к новому.

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Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.

Автор: 

газ (7929) Нафтогаз (3314) Коболєв Андрій (504) НКРЕКП (1442) Тарифи на газ (713)


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Я правильно понимаю-этот "новый поставщик" проложит свои трубы к дому и будет туда закачивать сжиженный газ,который на горбу в баллоне пронес на территорию Украины через границу? Или тот же государственный газ(платежка №1) назначенная куча паразитических прокладок АО,ООО"Рогов и копыт",создающая видимость "рынка" будет "продавать" населению с разницей несколько копеек,и меняться местами для видимости "рыночного ценообразования"? Ради этого надо было разваливать отлично функционирующее и регулируемое государством газовое хозяйство,чтобы содержать всех "харчующихся" на трубе?
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10.06.2020 18:46 Відповісти
Будем выбирать какому олигарху бабло пересылать, а когда что-то случится с трубопроводом, у них на ремонт не окажется денег и опять с наших карманов из бюджета потянут.
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10.06.2020 19:10 Відповісти
За трубопровод ви вже платите окремо і постачальника послуг транспортування змінити не вийде. Так що облгаз свої пару гривень отримає, не дарма вони підняли тарифи на транспортування майже вдвічі з тих пір, як платіжки розділили.
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11.06.2020 12:26 Відповісти
...труби свої..?

...чи "поставщик" прокладе..?
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11.06.2020 05:56 Відповісти
Где список поставщиков газа и их цены???
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11.06.2020 07:59 Відповісти

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