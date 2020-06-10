Закарпатская область не будет ослаблять карантин, – глава ОГА

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и НС) приняла решение не вводить на территории Закарпатской области следующий этап ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, статистика заболеваемости коронавирусом в области не позволяет нам переходить к следующему этапу ослабления карантинных ограничений. За последние трое суток у 126 закарпатцев подтвержден COVID-19 методом ПЛР", – сообщил Петров.

Он также отметил, что комиссия ТЭБ и НС разрешила проведение спортивных мероприятий без зрителей, в которых принимают участие не более 10 человек. Также разрешается проведение религиозных мероприятий при условии осуществления контроля религиозной организацией при соблюдении физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и пребывания не более чем одного человека на 5 кв. метрах площади здания.

Кроме того, продлен запрет на функционирование: бассейнов, спа-зон и развлекательных заведений, ресторанов, кафе и других заведений питания в закрытых помещениях (террасы, рестораны, где пища на вынос - работают).

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Комиссия запретила осуществление регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом в населенные пункты, в которых обнаружены локальные очаги инфицирования COVID-19. Решения об открытии детсадов принимают на местах с учетом эпидемиологической обстановки.

В то же время было принято решение разрешить работу пунктов проведения внешнего независимого оценивания.

Также глава ОГА отметил, что комиссия приняла решение в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд вносить представление на рассмотрение региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вопрос об отмене ослабления конкретных противоэпидемических мер исходя из результатов оценки текущей эпидемической ситуации в области.