Кабмин уполномочил Минфин проводить мониторинг риелторской деятельности

Кабинет министров наделил Министерство финансов полномочиями финансового мониторинга в ряде отраслей, в том числе – в отношении риелторской деятельности и консультирования в сфере купли-продажи недвижимости.

Соответствующее решение правительство приняло без обсуждения на заседании в среду, 10 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно проекту документа, Минфин также будет проводить финмониторинг относительно аудиторской деятельности, бухгалтеров и субъектов хозяйствования по бухучету, а также относительно торговли драгметаллами и драгкамнями за наличные, азартных игр и лотерей.

Соответствующие изменения предусмотрены законом о противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных мошенническим путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового назначения, указано в пояснительной записке к проекту постановления.

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Как сообщалось, новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців