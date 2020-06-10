Госгеокадастр ввел новую систему для рассмотрения всей документации по землеустройству
С 10 июня стартовал пилотный проект по внедрению осуществления государственной регистрации земельных участков по принципу экстерриториальности.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр), передает БизнесЦензор.
"Сейчас решение о государственной регистрации земельного участка будет приниматься любым Государственным кадастровым регистратором территориальных органов Госгеокадастра, выбранным системой Государственного земельного кадастра по принципу случайности", – сказано в сообщении.
При этом в ведомстве уверяют, что срок осуществления государственной регистрации земельного участка по принципу экстерриториальности не будет превышать 7 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Такой порядок государственной регистрации земельных участков будет действовать в течение двух лет.
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Как сообщалось, Кабинет министров своим постановлением №455 от 3 июня установил, что теперь все территориальные органы Госгеокадастра будут согласовывать все виды документации по землеустройству по принципу экстерриториальности.
Раньше такой принцип был применен для проектов землеотвода, а сейчас он распространяется на еще 5 видов документации по землеустройству. В частности, это документация по инвентаризации земель и рекультивации, которая необходима для снятия и перенесение плодородного слоя почвы.
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