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Морские порты Украины увеличили грузоперевалку на 10%

Морские порты Украины увеличили грузоперевалку на 10%

Морские порты Украины в мае 2020 года увеличили перевалку грузов на 10%, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил через свой телеграм-канал, сообщает БизнесЦензор.

"По оперативным данным, в мае этого года украинские морские порты увеличили перевалку грузов на 10%. И это несмотря на пандемию и кризис", - сообщил Криклий.

Как сообщал БизнесЦензор, за 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 тонн или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

вантажі (1296) порт (1392) Мінінфраструктури (1376)


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