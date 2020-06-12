Морские порты Украины увеличили грузоперевалку на 10%
Морские порты Украины в мае 2020 года увеличили перевалку грузов на 10%, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Об этом Криклий сообщил через свой телеграм-канал, сообщает БизнесЦензор.
"По оперативным данным, в мае этого года украинские морские порты увеличили перевалку грузов на 10%. И это несмотря на пандемию и кризис", - сообщил Криклий.
Как сообщал БизнесЦензор, за 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 тонн или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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