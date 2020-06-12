Кабмин разрешил возобновить работу пунктов пропуска в аэропортах

Кабинет министров Украины принял решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и которые находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, такое решение является ожидаемым и неотъемлемо связано с восстановлением международного регулярного пассажирского авиасообщения в Украине с 15 июня.

"Прерогатива в открытии границ оставаться для стран с развитым туристическим направлением и благоприятной эпидемиологической ситуацией", - добавил Криклий.

Как сообщалось, Кабинет министров в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений разрешил возобновить внутренние регулярные авиарейсы с 5 июня, международные перелеты возобновятся с 15 июня.

Напомним, с 18 марта в Украине были приостановлены железнодорожные, авиационные и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. С 25 марта по всей территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.