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У жены Зеленского выявили коронавирус

У жены Зеленского выявили коронавирус

У супруги президента Владимира Зеленского Елены выявлен коронавирус.

Об этом сообщила страница Зеленской в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - заявила Зеленская.

"Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - добавила она.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания коронавирусом, 16 летальных исходов, 436 случаев выздоровления.

Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.

Олена Зеленська (10) коронавірус (3210)


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Короновирусы или антитела к ним есть у всех 100% жителей планеты,у многих по нескольку разновидностей. Известны около 40 видов короновируса с 50х гг и ими "переболели" все жители Украины по много раз, большинство бессимптомно,т.к имели сильный иммунитет , в т.ч и в этом сезоне,и у всех нас имеются антитела к ним(коллективный иммунитет). Поэтому производителей экспресс-тестов сложно уличить во лжи. Хотя 8 из 10 их тестов - дают ложно-положительный или ложно-отрицательный результат(испанские,английские,итальянские,немецкие,американские и др.врачи).Гадалка скажет точнее по статистике,т.к при исследованиях больших групп людей (а экспресс-тесты для этого и предназначены),возрастают и погрешности.Причем эти тесты определяют вирус только на 7й день от "заражения",т.е на 6ой день не определяют,и это странно.Классная отмазка-не так ли? Поэтому производители тестов и подстраховались (как и производители таблеток,указывая побочные действия),говоря что их тесты не предназначены для диагностики,а лишь для "исследований".??!! А тесты ПЦР вообще премьер Англии назвал "одноруким бандитом". Поэтому надо исключать вполне возможный лохотрон от всевозможных частных "Рогов и копыт" в медицине,оборудовав в каждой области независимые гос.лаборатории,оборудованные электронными микроскопами,для выборочной перепроверки результатов тестов ПЦР,в которых этот короновирус-"Ковид 19" можно идентифицировать что никак не возможно сделать никакой ПЦР-диагностикой и применить штрафные санкции к подтасовщикам(бизнес есть бизнес-прибыль любой ценой). Это даст реальную картину руководству страны и сохранит средства бюджета. Что касается темы статьи,то бывший министр здравоохранения Израиля Йорам ЛИС еще в феврале 2020г сказал что "COVID-19" - эпидемия пиара, больше людей умрет от тоски". Доверять профессионалу или телевизору -дело каждого,у нас же "демократия". Всем добра.
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12.06.2020 15:38 Відповісти

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