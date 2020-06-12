У жены Зеленского выявили коронавирус

У супруги президента Владимира Зеленского Елены выявлен коронавирус.

Об этом сообщила страница Зеленской в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил - маски, перчатки, минимум контактов", - заявила Зеленская.

"Владимир и дети тоже прошли тестирование, их результаты отрицательные", - добавила она.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 683 новых случая заболевания коронавирусом, 16 летальных исходов, 436 случаев выздоровления.

Министерство здравоохранения Украины готовится усилить карантинные ограничения из-за показателей по заболеваемости коронавирусом, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Восемь областей Украины и Киев из-за количества новых случаев заболевания за последние семь дней не могут перейти к следующему этапу послабления карантина.