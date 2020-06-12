Кабмин утвердил доработанную программу действий

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 12 июня, утвердил обновленную Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предварительный проект программы.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обновленный проект программы должен быть внесен в Верховную Раду уже сегодня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Подготовленный проект программы деятельности правительства разработан совместно с комитетами Верховной Рады. За основу взяты предвыборные программы президента Владимира Зеленского и партии "Слуга народа", указы президента, наработки Кабинета министров, совместные наработки комитетов Верховной Рады. Документ структурирован и учитывает все векторы развития страны", – напомнил премьер.

Шмыгаль отметил, что в программе задекларировано продолжение Украиной пути евроинтеграции и обеспечение соответствия Украины критериям членства в ЕС, обновление положений Соглашения об ассоциации, внедрение определенных технических и административных стандартам НАТО.

Кроме того, программа предусматривает, что правительство продолжит цифровизацию государственных услуг. В частности, запланировано введение минимум 200 государственных услуг, доступных онлайн. Также программа содержит ряд мер, направленных на реинтеграцию временно оккупированных территорий.

Финансово-экономический блок документа предусматривает продолжение мероприятий по поддержке национального производителя, а также разработку и внедрение стимулов для развития бизнеса в Украине.

В частности, программой предусмотрено увеличение количества занятых лиц в малом и среднем предпринимательстве, среднегодовой рост физических объемов экспорта минимум на 5%, увеличение удельного веса экспорта товаров в ЕС в общем объеме экспорта товаров, - осуществление перехода от экспортно-сырьевой направленности технологической.

Также правительство планирует проведение прозрачной приватизации государственных предприятий, увеличение количества зарегистрированных фермерских хозяйств.

При этом планируется достичь уровня IT-отрасли в 10% валового внутреннего продукта Украины, обеспечить финансирование сектора безопасности и обороны на уровне не менее 5% запланированного объема ВВП, оптимизировать структуру и численность налоговых органов.

Социальный блок программы правительства предусматривает ежегодный перерасчет пенсий 11 млн пенсионеров, упрощение порядка назначения субсидий, рост количества реабилитационных учреждений, повышение размера помощи более 32 тыс. опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и тому подобное.

Как сообщалось, 4 июня после жесткой критики парламент отправил на доработку программу действий Кабинета министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.