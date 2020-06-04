Рада відправила на доопрацювання Програму дій Кабміну

Верховна Рада вирішила відправити програму дій Кабінету Міністрів на доопрацювання.

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Тепер уряд має 15 днів на доопрацювання програми дій.

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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада відправить на доопрацювання програму дій уряду з ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.