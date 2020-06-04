Рада отправила на доработку Программу действий Кабмина

Верховная Рада решила отправить программу действий Кабинета Министров на доработку.

За соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Теперь правительство имеет 15 дней на доработку программы действий.

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Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада отправит на доработку программу действий правительства по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля.