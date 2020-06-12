Аграрии привлекли $1 миллиард по аграрным распискам, – Минэкономики

В Украине закончился пятилетний проект "Аграрные расписки в Украине". Более 2000 агропроизводителей по всей стране привлекли более $1 млрд финансирования от 200 кредиторов, более 90% этих агропроизводителей - небольшие хозяйства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В министерстве напомнили, что в начале 2018 года, разработанный при поддержке проекта национальный реестр аграрных расписок был запущен во всех областях страны. Это позволило фермерам работать с инструментом независимо от их местонахождения.

Сегодня аграрные расписки работают как в сегментах традиционных зерновых и масличных культур, так и в плодоовощеводстве, нишевой и сертифицированной органической продукции, пчеловодстве и животноводстве, в общем объединяя более 40 различных цепей добавленной стоимости.

"Во многих случаях небольшим украинским агропроизводителям трудно получить доступ к традиционным инструментам кредитования из-за отсутствия достаточно активов для приемлемого залога. В то же время, именно они играют важную роль для обеспечения локального населения продуктами питания с короткими логистическими цепочками, что стимулирует социальное и экономическое развитие сельских общин, – прокомментировал заместитель министра Тарас Высоцкий.

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По его словам, аграрные расписки решают проблему и позволяют производителям использовать будущий урожай в качестве залога, чтобы вовремя привлекать финансирование и инвестировать в производство. На сегодня этот инструмент в Украине является примером одного из самых успешных партнерств с международными институтами.

В министерстве напомнили, что в начале года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно функционирования и обращения аграрных расписок, что сделает этот инструмент еще более доступным для отечественных агропроизводителей. В законопроекте предложено признать природу расписки как неэмиссионного ценной бумаги, а также разрешить их оборот в форме электронного документа. Это упростит порядок выдачи, обращения и прекращении аграрных расписок и делает инструмент более доступным еще большему кругу агропроизводителей.

В 2015 году по инициативе IFC и совместно с Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) и правительством Украины был начат пятилетний проект, направленный на внедрение аграрных расписок в Украине.