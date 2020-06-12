Поставщики купили больше половины газа для населения у частных компаний, – "Нафтогаз"

Газосбытовые компании в 2020 году большую часть реализованного населению газа приобретали по импорту и у частных газодобытчиков.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом году частные газосбытовые компании, которые являются основным поставщиком газа для населения, активно покупали газ импортного и другого происхождения для нужд населения. Это факт: 60% ресурса газа, который был поставлен населению, приобретался не из ресурса добычи государственной группы компаний "Нафтогаз", а из ресурса частных компаний", – сказал Коболев.

По словам главы "Нафтогаза", в условиях кризиса, низкого потребления и избыточного ресурса именно покупатель диктует свои условия, а не собственник газового ресурса.

"В этом году в сегменте поставок или оптовой продажи газсбытам, которые поставляют газ населению, была конкуренция, и "Нафтогаз" конкурировал с другими поставщиками… Именно поэтому мы снижали цену ниже того уровня, который был рекомендован правительством Украины, потому что мы понимали, что для того, чтобы оставаться конкурентными и наш газ покупали мы должны снижать свою цену для ее привлекательности", – отметил Коболев.

По его словам, такая ситуация демонстрирует действенность рыночных принципов и необходимости открытия розничного рынка газа с 1 июля, когда конкуренция, а не государственное регулирование определяет цену газа.

"Это уже работает. Это и есть один из цивилизованных механизмов рынка газа: не важно откуда привезли газ - важно какая его цена", – отметил глава "Нафтогаза".

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Как сообщалось, 25 апреля Кабинет министров продлил до 1 мая 2021 года возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, и до 1 июля 2020 года – для нужд населения и религиозных организаций.

Кабмин также продлил обязательство НАК приобретать газ у своих "дочек" - "Укргазвыдобування" и "Черноморнафтогаз" - для формирования ресурса населению до 1 июля 2020-го, тепловикам – до 1 мая 2021-го.

Ранее действующие обязательства операторов газотранспортных систем и поставщиков газа, купленного у НАК для населения, также продлены до 1 июля 2020 года.