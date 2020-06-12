Буславец предложила запретить использование газа на ТЭС вместо угля

Министерство энергетики призвало Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести временный запрет на использование угольными тепловыми электростанциями (ТЭС) природного газа и мазута в качестве основного вида топлива.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам и.о. министра, несмотря на больший экономический эффект от сжигания сильно подешевевшего природного газа, такой запрет необходим, чтобы обеспечить рынок сбыта для государственных и частных угольных компаний, крупнейшей из которых является ДТЭК Рината Ахметова.

"В условиях, когда мы живем в профиците собственных энергоресурсов, недопустимо использовать энергоресурсы, которые не предусмотрены как проектные для использования", – заявила Буславец.

И.о. министра считает, что такой запрет должен быть введен до конца текущего года, а о его снятии можно будет говорить в случае улучшения работы экономики и с увеличением потребления страной электроэнергии.

Буславец в очередной раз привела в пример ПАО "Центрэнерго", потребившее в мае 0,3 млн тонн угля, вместо закрепленных в балансе 0,5 млн тонн. Недоиспользованные 0,2 млн тонн угля были замещены 136 млн куб. м газа.

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Как сообщалось, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому руководство государственного ПАО "Центрэнего".

Напомним, в сентябре 2019 года Кабинет министров согласовал назначение врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"