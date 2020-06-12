Минэнерго готовит конкурс на поставщика газа последней надежды для населения, – Буславец

Министерство энергетики планирует на следующей неделе объявить конкурс по отбору поставщика последней надежды (ППН) на газовом рынке для населения.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас уже подготовлены почти все документы, чтобы этот конкурс состоялся, и на следующей неделе мы его объявим", – сказала и.о. министра.

Как сообщалось, открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения COVID-19 сроки были перенесены на два месяца – на 1 июля.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 июня внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей (населения) с 1 июля 2020 года.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка должно стать проведение конкурса Минэнерго по отбору поставщика последней надежды.