Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,2 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 12 июня удовлетворил заявки 10 банков на получение долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,22 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 445 млн грн на срок до 84 дней по той же ставке.

Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.