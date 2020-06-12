Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,2 миллиарда
Национальный банк Украины (НБУ) 12 июня удовлетворил заявки 10 банков на получение долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,22 млрд грн под 6% годовых.
Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.
Кроме того, НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 445 млн грн на срок до 84 дней по той же ставке.
Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.
Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".
Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.
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Что-то как-то в упор не видно масштабных программ кредитования малого и среднего бизнеса в области производства чего угодно под 6% годовых.
Оборотов на валютном рынке говорите? И что вам дадут эти обороты? Ну конвертнулись вы в валюту, а гривня укрепилась (особенно если такой объем конвертировать). Депозиты валютные практически бесплатны. Уж лучше тогда в ОВГЗ уйти еще в гривне.
Понятное дело, что на рознице деньги будут стоить дороже минимум процентов на 4 в нашей стране. А скорее всего уйдут в краткосрочное потребительское кредитование под бешеные проценты. Но это уже вопрос конкуренции.
Но начало неплохое...
Про коронавирус - нам дай бог первую волну пережить, а вы за вторую беспокоитесь...
Вот отсюда хороший вопрос чьи деньги?, но прежде чем ответить на этот вопрос надо знать для чего деньги, или вообше какая в их потребность и сколько их надо?,наверное то что мы не потребляем деньги, как товары и услуги это однозначно, Вы ведь не потребляете талончик в трамвае, Вы потребляете услугу проезда по средству обмена талончика на услугу, но сам талончик Вам не нужен,наверное деньги созданы для удобствами обмена самих товаров значит владельцами денег являются те под , что делаются деньги, чем они обеспечены: товары, услуги, залог, но банк ни чего не производит, а есть посредником между депозитами и кредитами за вознаграждение.
От сюда вывод, что владельцами денех являются все те ко производит потребность, -товары и услуги но у людей есть такая потребность, как общественный порядок, справедливость,путешествие это значит что кто то должен иметь территорию, государство,значит деньги принадлежат тем кто производит товар и услуги и обладает территорией, значит это население и государство , но если это демократическое государство де юре а не де факто то и государство территория, суды и полиция созданы для удобства населения данной страны значит и государство принадлежит тем кто его создал - населению - то и деньги принадлежат каждому из нас кто что то производит и всем нам, общие (налоги, территория котрую защищают солдаты по призыву и в случай большой войны это обязаность каждого гражданини) и всем этим обеспеченны деньги и если чиновники НБУ их эмитируют больше и без согласиси народа в нашем случае это парламент, то это узурпация власти или мошенничество чиновниками НБУ.
Если бы НацБанк и правительство стимулировали производство, увеличение доходов (!заработанных!) и т.д. - то у банков автоматически бы повысились обороты и им бы не требовалось рефинансирование вообще - народ бы потащил деньги на депозиты даже под 10%.
Но нехера ж работать, нахера крутиться, нахера обхаживать миллионы клиентов - достаточно же просто куда надо занести чемодан дензнаков и пожалуста - получи поллярда "рефинансирования", которое, ну вот дальше камрад Michael Shkliar описал один из популярных "бизнесов" в нашей стране, как и куда пойдёт. А через 5 лет, глядишь, бахнет очередная девальвация. И те поллярда гривен, равные сейчас 20 миллионам баксов, резко скукожатся до 2-3 миллионов баксов...
У нас сложилась уникальная ситуация, когда большую часть банковского рынка занимают гос банки, и, чисто теоритически, можно было бы кредитовать бизнес с мин наценкой или вообще без нее. Но есть одно большое "НО" - на практике это выльется в мегакоррупцию. Поэтому самое оптимальное - отдать розницу комбанкам. Конечно в тот же день кредиты не подешевеют, но конкуренция свое дело сделает
Очевидно, куда пойдут эти, фактически дармовые, деньги. И уж точно не на финансирование производителей.
И подобные схемы не новы. Если вы посмотрите на кредиты госбанков, то обнаружите, что там связаных кредитов больше половины. И это не случайно - скрытая эмиссия.
Но сейчас через госбанки не модно. Зачем, когда можно дать заработать своим?
А таких схем...
И все-то для наших людей ново и удивительно... Миллионы у чиновников в декларациях никак не связываются в голове со схематозами? У нас таких схематозов....