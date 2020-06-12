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Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,2 миллиарда

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 2,2 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) 12 июня удовлетворил заявки 10 банков на получение долгосрочных кредитов рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,22 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков, передает БизнесЦензор.

Кроме того, НБУ предоставил трем банкам рефинансирование на 445 млн грн на срок до 84 дней по той же ставке.

Как сообщалось, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11 банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день Нацбанк на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе прошлого тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – "Укрэксимбанку".

Напомним, с 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Автор: 

банки (6956) кредит (3282) НБУ (9275) рефінансування (361)


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Топ коментарі
+5
т.е. каким-то олигархическим шарашкам нацбанк готов под 6% выдавать деньги, а обычным гражданам Украины Ощадбанк кредиты "под ипотеку" минимум под 18% выдаёт (и это ещё комиссии ежемесячные и прочее не посчитано). Чему ж тут удивляться тогда, что кредит под 31% от Аваля - вообще "выгодным" считается в стране. Всего-то 31%...
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13.06.2020 20:39
+3
Банки - не экономика. Экономика - это производители. Выдача дополнительных денег банкам стимулирует только увеличение оборотов на валютном рынке.

Что-то как-то в упор не видно масштабных программ кредитования малого и среднего бизнеса в области производства чего угодно под 6% годовых.
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13.06.2020 20:42
+3
Я не понял:государство выпускает и продает ОГВЗ под 10% годовых и одновременно дает кредит коммерческим банкам под6% годовых. Я так понимаю что Зеленский целенаправленно ведет Украину к банкротству?
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13.06.2020 20:43
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Слід вже із понеділка очікувати падіння курсу гривні. А можна було і дати пару сотень млрд рефінансування і довенсти курс валют до 80-100 грн/дол. це ж все підтримало експортні можливості вітчизняної економіки. Досвід показала Гонтарєва в 2014-2015 рр.
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12.06.2020 19:45 Відповісти
Те вы против кредитования экономики? А как вы хотите рост получать?
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13.06.2020 03:45 Відповісти
Банки - не экономика. Экономика - это производители. Выдача дополнительных денег банкам стимулирует только увеличение оборотов на валютном рынке.

Что-то как-то в упор не видно масштабных программ кредитования малого и среднего бизнеса в области производства чего угодно под 6% годовых.
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13.06.2020 20:42 Відповісти
А кредитованием типа не банки занимаются?

Оборотов на валютном рынке говорите? И что вам дадут эти обороты? Ну конвертнулись вы в валюту, а гривня укрепилась (особенно если такой объем конвертировать). Депозиты валютные практически бесплатны. Уж лучше тогда в ОВГЗ уйти еще в гривне.

Понятное дело, что на рознице деньги будут стоить дороже минимум процентов на 4 в нашей стране. А скорее всего уйдут в краткосрочное потребительское кредитование под бешеные проценты. Но это уже вопрос конкуренции.

Но начало неплохое...
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14.06.2020 00:10 Відповісти
В том то и дело, что кредитование реального сектора экономики банки фактически не занимаются. Они готовы давать потребительские кредиты (под промтовары, тем самым стимулируя импорт и убивая наш и так отрицательный внешнеторговый баланс и как следствие курс гривны), но не кредитовать производство. А если и выдают кредиты, то под бешенный проценты начиная от 30% годовых (взяв под 6% у нацбанка), которые никакой нормальный производитель просто не в состоянии выплатить. А так основными получателями кредитов являются компании олигархов, которые как правило их не отдают(особенно государственным) или используют для вывода средств за кордон, как это сделал беня с Приватбанком, оставляя государству разгребать проблемы с депозитами населения, счетами предприятий и кредитами от нацбанка.
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14.06.2020 14:30 Відповісти
Пора скупать в короноуризис гос.активы на то он и коронокризис, прокручивая кредиты банкам за счет бюджета,реальная экономика их не увидет,увидят только продавцы воруют так еще у народа берут на воровство деньги, поистине безрисковая и безпроиграшая операция, а в это время Правительство закупает маски из Китая, хотя надо переоборудывать больницы, готовясь ко второй волне, лучше бы не теряли время и дали кредиты, частному бизнесу спасать людей, только кредиты под залог, а не в кармат не возратный себе, впрочем все залоги НБУ и Фонд Гарантирования вклалов разворовал их в прошлый кризис 50 миллиардов $, а вкладчикам выдали с бюджета по 25, а юрики вообще пролетели. Кому война и коронокризис, а кому мать родна.Просто тупо воруют и ненавидят людей и эту страну.
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13.06.2020 22:31 Відповісти
Про скупку гос активов - думаю не далеко от истины, только рефинанс - это не бюджетные деньги. Это деньги нацбанка. Грубо говоря эмиссия
Про коронавирус - нам дай бог первую волну пережить, а вы за вторую беспокоитесь...
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14.06.2020 00:16 Відповісти
Да нам бы первую волну короновируса пережить,тут вы правы, уже лето, а она не уходит, что еще раз доказывает, что короновирус, который появился в Ухани в промышленной зоне не простой и не случайный грипп и вакцину могут долго делать пока не скупят активы опять же как вы утверждаете за деньги Нацбанков , которыми распоряжаются чиновники финансовых регуляторов при назначении их президентом и депутатами, при том это во всех странах и только в колониях НБУ становится незалежным от государства в подчинении внешних сил,в нашем случае НБУ хотят сделать незалежным, в плане стабильно ти гос.валюты или в плане вседозволенности чиновников НБУ?
Вот отсюда хороший вопрос чьи деньги?, но прежде чем ответить на этот вопрос надо знать для чего деньги, или вообше какая в их потребность и сколько их надо?,наверное то что мы не потребляем деньги, как товары и услуги это однозначно, Вы ведь не потребляете талончик в трамвае, Вы потребляете услугу проезда по средству обмена талончика на услугу, но сам талончик Вам не нужен,наверное деньги созданы для удобствами обмена самих товаров значит владельцами денег являются те под , что делаются деньги, чем они обеспечены: товары, услуги, залог, но банк ни чего не производит, а есть посредником между депозитами и кредитами за вознаграждение.
От сюда вывод, что владельцами денех являются все те ко производит потребность, -товары и услуги но у людей есть такая потребность, как общественный порядок, справедливость,путешествие это значит что кто то должен иметь территорию, государство,значит деньги принадлежат тем кто производит товар и услуги и обладает территорией, значит это население и государство , но если это демократическое государство де юре а не де факто то и государство территория, суды и полиция созданы для удобства населения данной страны значит и государство принадлежит тем кто его создал - населению - то и деньги принадлежат каждому из нас кто что то производит и всем нам, общие (налоги, территория котрую защищают солдаты по призыву и в случай большой войны это обязаность каждого гражданини) и всем этим обеспеченны деньги и если чиновники НБУ их эмитируют больше и без согласиси народа в нашем случае это парламент, то это узурпация власти или мошенничество чиновниками НБУ.
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14.06.2020 15:55 Відповісти
Это уже интересно, хотя 5 лет я бы не назвал "долгосрочным"... Интересно было бы увидеть список банков получивших относительно длинные деньги.
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13.06.2020 03:43 Відповісти
И чем это тебе поможет? Аваль, например, получив поллярда гривен, например, тут же примется парить тебе "особо дешевый" кредит в 31% годовых. Догадайся с трёх раз, куда пойдёт разница в 25% (подсказка: будут выведены в виде "дивидендов" в Австрию). А если кто-то думает, что "в экономику Украины" - тот настолько наивный, что аж удивительно.
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13.06.2020 20:45 Відповісти
Ну дык не берите дорогой кредит. Если они смогли впарить дорогой продукт, то это им в плюс. Обычный бизнес... Деньги такой же продукт, как и телевизор или стиралка.... Правда выпускает его только один монополист
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14.06.2020 00:18 Відповісти
Проблема в том, что этот дорогой продукт выдается своим подставным фирмам, которые потом выводят его в кеш где-то в офшоре. А банк списывает эти кредиты и просит нового рефинансирования. И никто в этих банках не несет персональной уголовной ответственности за такие фокусы. Так что это не обычный бизнес в нормальном понимании этого слова. Украину ждет повышение инфляции и девальвация.
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14.06.2020 08:38 Відповісти
Вы 100% правы. Беня который на глазах у всех вывел из Украины 5 миллиардов долларов -при этом сразу после победы Зеленского вернулся в Украину чувствуя безнаказанность и что можно еще на 5 мииллиардов нагрет гоев-ведь гои сами выбрали поставного актера в управление страной!)) Без лоха и жизнь плоха! А если этих лохов 20 миллионов-то жизнь всегда будет малиной!
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14.06.2020 23:56 Відповісти
Какой бред. Приват возвращает рефинанс. Вы хоть последние решения судов почитайте.
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16.06.2020 00:49 Відповісти
Какая глупость. Рефинанс работает совсем не так. И ответственность несут...
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16.06.2020 00:45 Відповісти
Ежели кто-то один получает под 6%, а все остальные минимум под 31% - то это не бизнес, а коррупционная или трестовая кормушка по перекладыванию бабла из бюджета в офшоры, минуя наши с Вами карманы.

Если бы НацБанк и правительство стимулировали производство, увеличение доходов (!заработанных!) и т.д. - то у банков автоматически бы повысились обороты и им бы не требовалось рефинансирование вообще - народ бы потащил деньги на депозиты даже под 10%.

Но нехера ж работать, нахера крутиться, нахера обхаживать миллионы клиентов - достаточно же просто куда надо занести чемодан дензнаков и пожалуста - получи поллярда "рефинансирования", которое, ну вот дальше камрад Michael Shkliar описал один из популярных "бизнесов" в нашей стране, как и куда пойдёт. А через 5 лет, глядишь, бахнет очередная девальвация. И те поллярда гривен, равные сейчас 20 миллионам баксов, резко скукожатся до 2-3 миллионов баксов...
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14.06.2020 15:47 Відповісти
Глупости. Рефинансирование банкам нужно всегда. Вы хотя бы подумайте зачем центробанки сего мира держат ставку рефинанса минимальной и в кризис снижают. Ведь, по вашей логике, все должны нести деньги в банк. Только все работает не так, а люди не несут деньги в банк, а вкладывают в акции/облигации.
У нас сложилась уникальная ситуация, когда большую часть банковского рынка занимают гос банки, и, чисто теоритически, можно было бы кредитовать бизнес с мин наценкой или вообще без нее. Но есть одно большое "НО" - на практике это выльется в мегакоррупцию. Поэтому самое оптимальное - отдать розницу комбанкам. Конечно в тот же день кредиты не подешевеют, но конкуренция свое дело сделает
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16.06.2020 00:41 Відповісти
т.е. каким-то олигархическим шарашкам нацбанк готов под 6% выдавать деньги, а обычным гражданам Украины Ощадбанк кредиты "под ипотеку" минимум под 18% выдаёт (и это ещё комиссии ежемесячные и прочее не посчитано). Чему ж тут удивляться тогда, что кредит под 31% от Аваля - вообще "выгодным" считается в стране. Всего-то 31%...
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13.06.2020 20:39 Відповісти
Я не понял:государство выпускает и продает ОГВЗ под 10% годовых и одновременно дает кредит коммерческим банкам под6% годовых. Я так понимаю что Зеленский целенаправленно ведет Украину к банкротству?
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13.06.2020 20:43 Відповісти
Год понадобился для осознания?

Очевидно, куда пойдут эти, фактически дармовые, деньги. И уж точно не на финансирование производителей.
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13.06.2020 20:46 Відповісти
разве что китайских...
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13.06.2020 20:46 Відповісти
Я за зеленую картонную дурилку не голосовал. Ведь мне больше 45 и образование экономиста и понимаю что актер с улицы не может управлять страной,тем более такой страной где все на коррупции и договорняках а не на отлаженных законом механизмах. Я не понял одно-как НАСТОЛЬКО ТУПО И ОТКРЫТО можно грабить украинский народ? И этот украинский народ при этом продолжает любить этого проходимца и недоумка Зеленского? Это что блин такое? Неужели большинство украинцев настолко тупы?
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15.06.2020 00:00 Відповісти
Похожую схему провернули в Казахстане лет пять назад. Выдали гос кредиты под смешные проценты своим людям, а потом девальвировали теньге. Глава нацбанка после этого ушел в отставку и всплыл через несколько месяцев в Швейцарии на ПМЖ.
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14.06.2020 08:42 Відповісти
Вообще парадокс в том, что это два разных органа не синхронизирующих (якобы) свои действия. Рефинанс дает НБУ, а ОВГЗ выпускает минфин...
И подобные схемы не новы. Если вы посмотрите на кредиты госбанков, то обнаружите, что там связаных кредитов больше половины. И это не случайно - скрытая эмиссия.
Но сейчас через госбанки не модно. Зачем, когда можно дать заработать своим?
А таких схем...
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16.06.2020 00:54 Відповісти
Действительно волшебная схема - государство в виде нацбанка выдает коммерческим банкам кредит под 6% годовых на 5лет, а потом выпускает ОВГЗ под 10-17% годовых сроком на 1-2 года. На ровном месте гешефт зе-махинаторов от 4 до 11%. Сделали нас вместе, радуйтесь зебильное стадо.
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14.06.2020 14:36 Відповісти
А вы думаете это новая схема? Ой долго нам еще по пустыне бегать....
И все-то для наших людей ново и удивительно... Миллионы у чиновников в декларациях никак не связываются в голове со схематозами? У нас таких схематозов....
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16.06.2020 00:58 Відповісти
Ну раз эта старая схема по распилу государственных денег, то это все меняет и она перестает быть преступной и зе-махинаторы тут уже не причем, раз схема не ими выдумана. Ну и конечно же наличие других схем по распилу госсредств чиновниками всех мастей так же дает индульгенцию данным схематозникам.
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16.06.2020 02:13 Відповісти
НЕТ, слов - одни маты. ИПОТЕКИ под 6-7% НЕТ и НЕ будет. Зато "своим" есть. Вот так и живем.
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14.06.2020 20:30 Відповісти

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