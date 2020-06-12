Цены на гречку за год взлетели в 2 раза

С мая 2019 года по май 2020 года гречневая крупа подорожала в 2,2 раза – до 36,74 грн за кг.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

По данным статистического ведомства, рис за этот период вырос в цене на 4,1% – до 23,77 грн за кг.

В то же время другие крупы и мука по сравнению с маем 2019 года подешевели: пшено – на 37,7% (до 21,62 грн за кг в мае 2020 года); ячневая крупа — на 7,9% (до 11,58 грн за кг); манная крупа — на 3,1% (до 13,99 грн за кг).

Средняя цена на муку пшеничную с мая 2019 года снизилась на 0,6% и в мае 2020 года составляла 11,75 грн за кг. Однако хлебобулочные и макаронные изделия наоборот – подорожали. Так, цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в мае 2020 года в среднем по стране составляла 24,39 грн за 1 кг (на 5,7% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного первого сорта — 19,98 грн за 1 кг (на 7,0% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного — 21,06 грн за 1 кг (на 7,0% больше); батона — 13,95 грн за 0,5 кг (на 5,0% больше).

Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 4,1% и в мае 2020 года средняя цена на них составляла 18,99 грн за кг.

Как сообщалось, по данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая 2020 года замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% – по итогам марта, 4,1% – по итогам 2019 года.