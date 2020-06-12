"Укрзализныця" подключила платформу "Приватбанка" LiqPay для продажи билетов

"Укрзализныця" подключила платформу государственного "Приватбанка" LiqPay для онлайн-продажи железнодорожных билетов.

Об этом говорится в сообщении "Приватбанка", передает БизнесЦензор.

Как сообщил директор филиала "Укрзализныци" Александр Войтко, правлением компании было принято решение перехода от посреднической схемы приема платежей на сайте букинга к подписанию прямых договоров с банками. Департаментом казначейства "Укрзализныци" были проведены переговоры с банками и полученные коммерческие предложения по условиям эквайринга. Одним из самых выгодных предложений было предложение "Приватбанка" через прием сервисом Liqpay.

Исходя из расчетов по данным 2019 года, прямая экономия "Укрзализныци" на эквайринге при прямом взаимодействии с "Приватбанком" составит 45 млн грн.

Так как расходы "Укрзализныци" на эквайринг за 2019 год превысили 130 млн грн, поэтому было принято решение оптимизировать эти расходы. Учитывая, что картами "Приватбанка" на сайте букинга в 2019 году проведены 56,3% оплаты, было принято решение начать процесс взаимодействия именно с "Приватбанком". Также были учтены оперативность и высокая квалификацию технических специалистов "Приватбанка" при организации прямого подключения с сайтом компании.

"Достаточно при оплате нажать на кнопку PrivatPay и подтвердить оплату в push сообщении в "Приват24", - отметила руководитель направления электронного бизнеса "Приватбанка" Кристина Кармазина.