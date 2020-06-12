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Власти Киева не видят возможности полностью открыть кафе и рестораны

Власти Киева не видят возможности полностью открыть кафе и рестораны

Кафе и рестораны в Киеве откроют после того, как уровень распространения коронавирусной болезни в столице снизится до не более 50 выявленных случаев COVID-19 за один день.

Об этом сообщил советника киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На сегодня первый показатель – инцидентность – превышает указанный в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть в городе рестораны и кафе с возможностью обслуживания в них должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", – сказал Бондаренко.

Как сообщалось, по данным Минздрава, город Киев и 9 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

В свою очередь заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится с нынешних 16 до 24 человек на 100 тысяч населения.

Автор: 

КМДА (863) Київ (4679) ресторани (145)


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педалику можно воровке можно клоуну можно ..а остальным зась..)
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15.06.2020 13:15 Відповісти
слугам можно а народу - хер- вот какая у нас страна победивших слуг.
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15.06.2020 13:20 Відповісти

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