Власти Киева не видят возможности полностью открыть кафе и рестораны

Кафе и рестораны в Киеве откроют после того, как уровень распространения коронавирусной болезни в столице снизится до не более 50 выявленных случаев COVID-19 за один день.

Об этом сообщил советника киевского городского головы Владимир Бондаренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На сегодня первый показатель – инцидентность – превышает указанный в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть в городе рестораны и кафе с возможностью обслуживания в них должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", – сказал Бондаренко.

Как сообщалось, по данным Минздрава, город Киев и 9 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

В свою очередь заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится с нынешних 16 до 24 человек на 100 тысяч населения.