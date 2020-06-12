Скандальный суд разрешил построить еще одно высотку на Печерске

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Госархстройинспекции об отмене градостроительных условий и ограничений (ГУО) застройки участка по ул. Ольшанской, 2-б и аннулировании разрешения на выполнение строительных работ по этому адресу.

Об этом свидетельствует решение судьи Игоря Погрибниченко от 2 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Суд обязал Госархстройинспекцию восстановить в едином реестре записи о регистрации ГУО и разрешения на выполнение строительных работ.

Указанные ГУО для проектирования жилого комплекса на оползнеопасном склоне по ул. Ольшанской, 2-б были выданы застройщикам в феврале 2013 года Департаментом градостроительства, исполняющим обязанности директора которого был Андрей Вавриш.

Как установила в ноябре 2019 года Госархстройинспекция, выданные ГУО были с нарушением: намерения застройки (многоэтажная) не отвечают генплану Киева (участок находится на территории мало- и неэтажной застройки, то есть это здания 4-8 этажей, тогда как ЖК спроектирован на 24 этажа).

В связи с отменой этих ГУО в декабре 2019 года ГАСИ также аннулирована разрешение на выполнение строительных работ, которое ООО "МК 8" получило 24 сентября 2019 года.

Сразу после этого застройщики ООО "МК 8" и ООО "Украинский фонд развития регионов" обратились в ОАСК требованием отменить решение Госархстройинспекции.

ОАСК, рассматривая дело не отрицал правомерности заключения ГАСИ о том, что ГУО были выданы с нарушениями. Но вместо того, чтобы оставить решение ГАСИ без изменений, суд использовал аргумент, приведенный застройщиками, что отмена ГУО должна быть исключительно крайней мерой.

Как указал суд, в акте проверки не освещены вопросы о приостановлении действия ГУО для устранения нарушений. По мнению суда, это свидетельствует о неосуществлении инспекторами обязанностей в полном объеме и объективно. Следовательно, решение столичной Госархстройинспекции об отмене ГУО суд отменил.

А поскольку разрешение на выполнение строительных работ было аннулировано именно из-за отмены ГУО, то и это решение ГАСИ суд отменил.

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Напомним, в 2006 году ООО "Украинский фонд развития регионов" и ООО "Инновационная строительная компания" получили в аренду участки площадью 0,64 га и 1,69 га соответственно.

1 августа 2019 года эти компании заключили с ООО "МК-8" договор об инвестировании и делегирование функций заказчика.

Учредителями ООО "МК 8" является АО "ЗНВКИФ "Атлон", а руководителем с июля 2019 года является Сергей Софиев - это менеджер Андрея Вавриша. С 2017 по 2019 годы руководителем "МК 8" был Вадим Струневич, народный депутат от "Слуги народа", которого тоже связывают с Вавришем. Руководителем фонда "Атлон" является юрист Вавриша - Андрей Овсий.

Андрей Ваврыш - это нынешний владельцем SAGA Development, бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, известный также как друг и партнер экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Как известно, в августе 2019 года судьям ОАСК Игорю Погрибниченку, Павлу Вовку, Евгению Аблову и судье Суворовского районного суда Одессы Ивану Шепитко были вручены подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей, превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, постановлении заведомо неправосудных решений, предложения или даче взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда.