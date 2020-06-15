В Украине за сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующие данные размещены на сайте СНБО, сообщает БизнесЦензор.

По данным СНБО, в целом в Украине выявлено 31810 случаев коронавируса, 901 человек умер от этой болезни, 16656 болеют, 14253 выздоровели. Подозрение на коронавирус есть у 71376 человек.

Наибольшее количество заболевших коронавирусом обнаружено в Черновицкой области – 3959 случаев, в Киеве – 3957 случаев, Львовской области – 2933 случаев, Ривненской области – 2369 случаев, Киевской области – 2024 случая.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине фиксируют рекордно высокие показатели выявления новых случаев коронавируса.

13 июня был зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели.

12 июня сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня – 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.

12 июня Министерство здравоохранения сообщало, что Киев и 9 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений. В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится, заявил мэр Киева Виталий Кличко.