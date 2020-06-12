Киев может вернуть отмененные ограничения карантина, – Кличко

В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Хочу подчеркнуть, если показатель по заболеваемости достигнет в городе 24 больных на 100 тысяч человек, Киев будет вынужден вернуть часть ограничений. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения", - сказал Кличко.

По его словам, возвращение ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей. "Работы крупных магазинов и торговых центров, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения", - сказал Кличко.

Мэр также обратился в правоохранительные органы более строго контролировать соблюдение карантина и безопасности организациями, предприятиями и гражданами.

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось за сутки на 95 человек. Среди них - 16 медиков. Один больной умер, сообщил Кличко.

"На сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и четыре девочки - от младенца менее одного месяца до 17 лет. Также 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. И пятеро мальчиков - от одного года до 13.

В медучреждения столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 24, в Дарницком - 23 и в Оболонском районе - 11 случаев", - отметил Кличко.

Как сообщал БизнесЦензор, 10 июня Кличко заявил, что столица пока не может перейти к следующим этапам ослабление ограничений.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев и еще шесть областей не готовы к очередному этапу послабления карантина.