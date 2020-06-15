Зеленский считает нецелесообразным ограничение импорта удобрений, – глава Госгеокадастра

Президент Украины Владимир Зеленский считает нецелесообразным ограничение импорта удобрений в страну, сообщил глава Госгеокадастра, экс-уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Важная новость для аграриев – ограничений импорта удобрений не будет. Сегодня разговаривал с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями правительства и парламента по обращению представителей аграрного бизнеса. Предпринимателей волновал вопрос возможного рассмотрения введения квот на импорт азотных, азотно-фосфорных и комплексных удобрений в Украине в следующие три года. Они выразили обеспокоенность, что принятие такого решения может привести к необоснованному превышению внутренних цен на удобрения над мировыми, и как следствие - дополнительным убыткам украинских сельхозпроизводителей", - сказал он.

По словам Лещенко, выслушав мнение аграриев и позицию правительства, президент Зеленский заявил, что с учетом состояния рынка квотирование импорта минеральных удобрений из стран – торговых партнеров Украины является нецелесообразным.

"Дословно президент сказал следующее: "Я считаю, что в тех обстоятельствах, которые сложились на рынке удобрений, не нужно ограничивать их импорт. Аграрии должны получить больше удобрения и развивать сельскохозяйственный потенциал Украины. Потому что это наша продовольственная безопасность", - отметил Лещенко.

Глава Госгеокадастра считает, что такое решение правильное и поможет украинским аграриям в нынешних условиях достичь высоких показателей урожайности.

Как сообщалось, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что министерство рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну.

В свою очередь ряд аграрных ассоциаций, импортеров и трейдеров агрохимии публично высказался против данной идеи и призвал правительство от нее отказаться.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Напомним, ранее Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%, а также ввела санкции против крупнейших российских производителей.