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Новини Коронавірус і карантин
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Глава Минздрава объяснил рост распространения коронавируса несоблюдением карантина

Глава Минздрава объяснил рост распространения коронавируса несоблюдением карантина

Уровень заболеваемости COVID-19 свыше 650 случаев на протяжении пяти дней – это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На протяжении пяти дней мы видим количество подтвержденных больных на уровне более 650… Люди почувствовали полную отмену карантина. Именно поэтому мы видим рост заболеваемости. Конечно, в том числе, мы ликвидировали очередь во Львовской области, и таких очередей уже нет. Но у нас растет количество госпитализированных, растет количество пневмоний. Призываю всех соблюдать рекомендации Минздрава", - сказал он.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за последние сутки зафиксировали 656 новых случаев коронавируса. 

13 июня был зафиксирован новый антирекорд - 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели.

12 июня сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня – 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.

12 июня Министерство здравоохранения сообщало, что Киев и 9 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений. В Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений в случае, если показатель заболеваемости повысится, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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