Операторы газовых и электрических сетей договорились балансировать друг друга

ООО "Оператор ГТС Украины" и НЭК "Укрэнерго" начали сотрудничество с целью консолидации развития газотранспортной и объединенной энергетической систем Украины

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

Компании обсудили перспективы по росту потребности в маневровой генерации и оценили возможность привлечения инфраструктуры ГТС Украины для регулирования частоты в ОЭС Украины.

ОГТСУ просчитает бизнес-кейс о возможности альтернативного применения своих газоперекачивающих агрегатов для использования на рынке электрической энергии в сегменте вспомогательных услуг.

"Технологическое единство газотранспортных и электрических систем очевидно, но раньше у операторов не было институциональной основы для формирования общего видения перспективного развития. Согласованное видение развития электрических и газовых сетей является пока общеевропейской практикой, направленной на эффективное совместное использование сильных сторон отдельной сети. В Европе газ (газовая генерация) не только используется для балансировки электрических сетей, но и газотранспортные сети рассматриваются как возможность хранения и транспортировки избыточной энергии от объектов ВИЭ в виде синтетических газов (водород или метан). Сотрудничество операторов позволит значительно ускорить переход Украины к декарбонизованной экономики", - сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Хорошо, что наше видение совпадает с стратегией нового независимого оператора ГТС. Мы начали с синхронизации процессов планирования развития систем, подготовки совместных проектов", - отметил исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Операторы также видят целесообразность в общее обработке инициатив, направленных на взаимодействие с Регулятором (НКРЭКУ) и органами государственной власти. Компании планируют активизировать усилия в направлении работы с datahub, единой базы абонентов энергетических ресурсов и исторических данных по потреблению.