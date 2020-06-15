В Украине возобновили работу 83% ресторанов, – исследование

Сейчас в Украине работает 83% ресторанов из тех 100%, которые работали до карантина. Заведения общественного питания возобновили работу на 70%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу платформы "Опендатабот" сообщает БизнесЦензор.

Вместе с компанией завтоматизации ресторанов Poster, платформа приняла данные о работе ресторанов 12 марта за 100%. Через месяц (на 12 апреля) работало только 32% заведений, а их оборот упал до 22%.

С этого времени сфера общественного питания постепенно начала восстанавливаться. Сейчас в Украине работает 83% ресторанов, однако их оборот увеличиваются не так быстро - 70%.

Продажи заведений общественного питания в Украине также постепенно начали расти. Всего за время карантина прибыли ресторанов сократились в 3,5 раза.

Компания Apple предоставила информацию о передвижении украинцев. За месяц украинцы сократили свои передвижения. Водители - до 58%, пешеходы до 46%.

С этого времени украинцы перемещались все активнее. Сейчас водители ездят на 50% больше, чем они это делали в карантин. А пешеходы передвигаются на 10% больше чем в карантин.