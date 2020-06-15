За время карантина количество безработных в Украине выросло на 155 тысяч

Количество безработных с 12 марта по 15 июня выросло на 154,97 тыс. чел., сообщила Государственная служба занятости.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Госслужбы, за минувшую неделю с 9 по 12 июня этот показатель увеличился на 15,8 тыс. безработных по сравнению с 23,7 тыс. неделей ранее.

Как демонстрирует статистика Госслужбы занятости, количество получателей помощи по безработице выросло за минувшую неделю на 15 тыс. чел - до 430,4 тыс. чел.

Ведомство также уточнило, что по состоянию на 15 июня в центры занятости поступило 34 тыс. пакетов документов от предпринимателей и компаний на оформление помощи по частичной безработице, из них 16 тыс. - от физических лиц-предпринимателей без наемных работников.

По 14 тыс. таких запросов принято положительные решения для выплат более чем 125 тыс. сотрудников, указала Госслужба занятости.

"Направлено на выплату помощи по частичной безработице 415,1 млн грн", - отметила пресс-служба ведомства.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на 1 июня работодателями подано 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, что позволит обеспечить финансовую поддержку для около 150 тыс. работников.

Кабмин 22 апреля утвердил порядок выплаты помощи бизнесу по частичной безработице.

Постановлением определен размер помощи по частичной безработице за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки, но не более размера минимальной зарплаты.

Такая помощь будет предоставляться на период карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. За получением этой помощи малые и средние работодатели могут обращаться в центры занятости.

Напомним, помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Поддержка выплат работникам будет предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составит до 1 минимальной зарплаты.