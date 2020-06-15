Нацбанк планирует заключить первый валютный своп с ЕБРР до конца недели

Национальный банк Украины на текущей неделе планирует заключить первый валютный своп с Европейским банком реконструкции и развития.

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На эту неделю запланировано еще одно знаковое событие. Ожидается заключения первого валютного свопа с Европейским банком реконструкции и развития. Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 7 мая ЕБРР и НБУ подписали документы о свопе "доллар-гривня" в размере $500 млн с целью увеличения доступности финансирования в гривне для местных компаний, на которые негативно повлияла пандемия коронавируса.

Ранее сообщалось, что ЕБРР запустил программу реагирования на связанный с коронавирусом кризис и посткризисное восстановление. Ожидается, что на это будут направлены все инвестиции банка в течение 2020-2021 годов в размере до 21 млрд евро.

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине и уже взял на себя обязательства по предоставлению почти 15 млрд евро в рамках 466 проектов по всей стране.