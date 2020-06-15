Нацбанк отозвал миллиардные иски к компаниям Коломойского после решения Верховного Суда

Хозсуд Днепропетровской области 11 июня удовлетворил ходатайство Национального банка (НБУ) и закрыл производство по делу об обращении взыскания на имущество "Днепроазота" Игоря Коломойского, которое находилось в залоге НБУ по долговым обязательствам "Приватбанка" по рефинансированию.

Свое ходатайство НБУ мотивировал погашением "Приватбанком" своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований для обращения взыскания на предмет обеспечения по кредиту, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

На аналогичном основании – "в связи с отсутствием предмета спора" – Хозсуд Днепропетровской области 9 июня на основании обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ООО "Приватофис" об обращении взыскания на предмет ипотеки, которое также выступало обеспечением по рефинансированию НБУ для "Приватбанка".

Перед этим – 28 мая – Хозсуд Киева аналогичным образом закрыл производство по еще одному такому иску Нацбанка к ООО "Приватофис" об обращении взыскания на предмет ипотеки.

2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ЧАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня – по иску НБУ к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне – ряд дел по искам НБУ к ООО "Гаджибей".

Все эти компании аффилированны с Игорем Коломойским и парнерами, их имущество было передано в залог НБУ по кредитам рефинансирования, полученным "Приватбанком" до национализации.

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Как сообщалось, в феврале-апреле государственный "Приватбанк" полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн.

На начало 2017 года – то фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств "Приватбанка" перед регулятором составлял 18 млрд грн.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

Ранее "Приватбанк" воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.