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Нацбанк отозвал миллиардные иски к компаниям Коломойского после решения Верховного Суда

Нацбанк отозвал миллиардные иски к компаниям Коломойского после решения Верховного Суда

Хозсуд Днепропетровской области 11 июня удовлетворил ходатайство Национального банка (НБУ) и закрыл производство по делу об обращении взыскания на имущество "Днепроазота" Игоря Коломойского, которое находилось в залоге НБУ по долговым обязательствам "Приватбанка" по рефинансированию.

Свое ходатайство НБУ мотивировал погашением "Приватбанком" своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований для обращения взыскания на предмет обеспечения по кредиту, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

На аналогичном основании – "в связи с отсутствием предмета спора" – Хозсуд Днепропетровской области 9 июня на основании обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ООО "Приватофис" об обращении взыскания на предмет ипотеки, которое также выступало обеспечением по рефинансированию НБУ для "Приватбанка".

Перед этим – 28 мая – Хозсуд Киева аналогичным образом закрыл производство по еще одному такому иску Нацбанка к ООО "Приватофис" об обращении взыскания на предмет ипотеки.

2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ЧАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня – по иску НБУ к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне – ряд дел по искам НБУ к ООО "Гаджибей".

Все эти компании аффилированны с Игорем Коломойским и парнерами, их имущество было передано в залог НБУ по кредитам рефинансирования, полученным "Приватбанком" до национализации.

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Как сообщалось, в феврале-апреле государственный "Приватбанк" полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн.

На начало 2017 года – то фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств "Приватбанка" перед регулятором составлял 18 млрд грн.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

Ранее "Приватбанк" воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) НБУ (9275) рефінансування (361) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+11
Нала-нагила или как там правильно?
Вот ПОПРОБУЙТЕ просрпочить в банке КАЛО-жидо-мойши - другой коленкор. Тут и пеня и штраф - ммм сладкий иудейский банк.
**** нет слов. ДЛЯ одних (гоев) закон !!! - для бени и его ********* - свое право
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15.06.2020 19:09
+7
государство заплатило за беню круто
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15.06.2020 19:33
+6
речь не долгах привата, а о долгах бениных компаний перед приватом! почуствуйте разницу!
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16.06.2020 00:44
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Законодательный орган у нас ВР, ты страны попутал, это в кацапии все в кремле решается.
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15.06.2020 20:10 Відповісти
Т.е. Все что в залоге и личные поручительства после смены собственика гребитесь теперь сами? Так и с жеваго походу будет
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15.06.2020 19:00 Відповісти
Сам факт национализации означает, что банк стал государственный со всеми своими долгами и активами. Долги привата автоматически стали государственными и юридически тут предъявить Коломойскому нечего.
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15.06.2020 21:15 Відповісти
Что - и даже многолетнее мошенничество бени теперь перешло на государство?
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16.06.2020 00:44 Відповісти
речь не долгах привата, а о долгах бениных компаний перед приватом! почуствуйте разницу!
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16.06.2020 00:44 Відповісти
Нала-нагила или как там правильно?
Вот ПОПРОБУЙТЕ просрпочить в банке КАЛО-жидо-мойши - другой коленкор. Тут и пеня и штраф - ммм сладкий иудейский банк.
**** нет слов. ДЛЯ одних (гоев) закон !!! - для бени и его ********* - свое право
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15.06.2020 19:09 Відповісти
Дрочат и дрочат эту банковскую систему несчастную. Аферисты сраные
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15.06.2020 19:09 Відповісти
А какие претензии к НБУ если Приватбанк погасил долги.
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15.06.2020 19:16 Відповісти
Каломойский изначально ковыряет под смолия. Рыжкову своими тутуханами до икоты закошмарил. Смолий сдался наконец и грит - нет уже теперь претензий.
Но зебил зебилом, а понимает что никаким дубилетом нбу и экономику, которую ежедневно в роль выдаивает бородатая бабушка, не заменишь ... такие пироги
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15.06.2020 19:37 Відповісти
государство заплатило за беню круто
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15.06.2020 19:33 Відповісти
Это в каком месте оно заплатило? Банк - юрлицо, осуществляет хозяйственную деятельность. Причем как до национализации, так и после работало с прибылью и выполняло обязательства. Да, регулятор изменил правила оценки залогового имущества и (даже несколько раз и очень вольно), по понятным причинам, для реально работающего крупного банка это оказалось фатальным. В таких условиях собственники не смогли выполнить требования по уставному капиталу и были вынуждены отдать банк регулятору. Собственно ни один реально работающий банк не смог бы . Смогли только дочки иностранных банков, для которых попролниться не проблема, и мелкие карманные банки олигархов, суть которых не в в реальной банковской деятельности, поэтому им много денег не нужно было. Государство виртуально попролнило уставной капитал, только это не реальные деньги и они никак не участвовали и не участвуют в операционной деятельности банка.
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15.06.2020 23:51 Відповісти
До национализации приват системно был в убытках! С прибылью он стал работать только после национализации! Не перекручивай
Про изменения оценки залогового имущества - такая же фигня
Акционеры пообещали дофинансировать устаной фонд, и эти сроки им несколько раз переносились - а в это самое время беня с подельниками высадил в офшоры 5,5 миллиардов долларов из привата! Вот тут уж действительно - "ни один реально работающий банк не смог бы" устоять такого наглого разграбления своими владельцами денег вкладчиков и рефинанса нацбанка
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16.06.2020 00:49 Відповісти
Кончайте нести бред. Откройте стату и увидите, что приват и до национализации был прибыльным (https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/).
А, ну если Гонтарева сказала, что 5.5 ярдов А вы мне не поясните как такой ограбленный банк смог продолжить работу без пополнения оборотных средств? Вот сказочники...
А еще Гонтарева говорила, что там связаных кредитов 90%, а аудит ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ показал менее 10% Вы хоть что-то реальное кроме пропаганды почитайте
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16.06.2020 01:12 Відповісти
И что в статистике за 4 квартал 16-го года? Сколько прибыли?)))
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16.06.2020 03:01 Відповісти
МУДАК ТЫ СРАКОЖОПЫЙ - а как же дыра в 170млрд. гривен????
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16.06.2020 06:25 Відповісти
а как же дыра в 170млрд. гривен????

Банк обслуживает экономику, а если экономики нет ,то это общак , как по мне...
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16.06.2020 15:13 Відповісти
Як всіх об..бати на 5 лярдів usd та ще й всім розказувати що тебе пограбували.
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15.06.2020 19:44 Відповісти
Зебилы сделали это разом, пусть ещё расскажут что Зеля не Бенина шавка.
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15.06.2020 21:25 Відповісти
зюля отримає ще один кредит мвф, а потім поверне Приватбанке бені..
і всі будуть щасливі
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15.06.2020 22:57 Відповісти
Ну логично. А то банк отобрали, а ты еще по долгам расплачивайся Все равно что квартиру отжали, а ты коммуналку продолжай платить
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15.06.2020 23:38 Відповісти
Конечно логично - если ты ограбил свой банк, в котором лежали не твои деньги - то не только расплачивайся, а еще и садись на долгие годы в тюрму
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16.06.2020 00:51 Відповісти
Опять сказочки про ограбленный банк, которому не нужны средства на операционную деятельность Ну уже даже не смешно
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16.06.2020 01:14 Відповісти
"Единожды совравший, кто тебе поверит?"(с)
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16.06.2020 03:03 Відповісти
Беня украл из Привата деньги, Приват национализировали и НБУ подал в суд, потом государственный Приват рассчитался перед государственным НБУ... а частные компании Бени, выводившие деньги типа "в долг", остались какбы непричем?
Феерично. Надеюсь МВФ не будет церемониться и остановят новые транши. Зебилы должны прочувствовать что из "поимели".
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16.06.2020 01:10 Відповісти
Это треш!! Государство гасит долги вместо Бени ,а потом на основании этого говорит что уже Беня и не должен. Вот это схема,это не государство а баронская помойница.
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16.06.2020 06:20 Відповісти
БЛИН, да за эти БАБКИ БЕНЯ может начинать снимать сериал "СЛУГА НАРИДА 2".
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16.06.2020 06:23 Відповісти
Оце так рішення!
Суд поручив погашати борги Коломойського у першу чергу грошима доброчесних вкладників Приватбанку.
Так що всі хто розмістив депозити у Приватбанку знайте - то не ваші гроші а Коломойського
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16.06.2020 07:05 Відповісти
Президент Каламойша поимел гешефт через своего подставного буратино
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16.06.2020 09:49 Відповісти
Госбанк заплатил, с бени сняли арест.
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16.06.2020 11:49 Відповісти
Я правильно понимаю? Государственній банк погасил долги Бени в результате чего Бене вернули "залог" за долги? да уж... "Долги платят только трусы!" (Храбрец Беня)
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16.06.2020 13:59 Відповісти

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