Нацбанк отозвал миллиардные иски к компаниям Коломойского после решения Верховного Суда
Хозсуд Днепропетровской области 11 июня удовлетворил ходатайство Национального банка (НБУ) и закрыл производство по делу об обращении взыскания на имущество "Днепроазота" Игоря Коломойского, которое находилось в залоге НБУ по долговым обязательствам "Приватбанка" по рефинансированию.
Свое ходатайство НБУ мотивировал погашением "Приватбанком" своих долгов по рефинансированию, а следовательно, отсутствием оснований для обращения взыскания на предмет обеспечения по кредиту, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
На аналогичном основании – "в связи с отсутствием предмета спора" – Хозсуд Днепропетровской области 9 июня на основании обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ООО "Приватофис" об обращении взыскания на предмет ипотеки, которое также выступало обеспечением по рефинансированию НБУ для "Приватбанка".
Перед этим – 28 мая – Хозсуд Киева аналогичным образом закрыл производство по еще одному такому иску Нацбанка к ООО "Приватофис" об обращении взыскания на предмет ипотеки.
2 июня Хозсуд Днепропетровской области на основании такого же обращения Нацбанка закрыл производство по иску к ЧАО "Эрлан" (производитель напитков "Биола"), 6 июня – по иску НБУ к ООО "Перспектива Инвестмент", в мае-июне – ряд дел по искам НБУ к ООО "Гаджибей".
Все эти компании аффилированны с Игорем Коломойским и парнерами, их имущество было передано в залог НБУ по кредитам рефинансирования, полученным "Приватбанком" до национализации.
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Как сообщалось, в феврале-апреле государственный "Приватбанк" полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн.
На начало 2017 года – то фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств "Приватбанка" перед регулятором составлял 18 млрд грн.
Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".
В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.
Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.
Ранее "Приватбанк" воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.
По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.
До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.
По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
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Вот ПОПРОБУЙТЕ просрпочить в банке КАЛО-жидо-мойши - другой коленкор. Тут и пеня и штраф - ммм сладкий иудейский банк.
**** нет слов. ДЛЯ одних (гоев) закон !!! - для бени и его ********* - свое право
Но зебил зебилом, а понимает что никаким дубилетом нбу и экономику, которую ежедневно в роль выдаивает бородатая бабушка, не заменишь ... такие пироги
Про изменения оценки залогового имущества - такая же фигня
Акционеры пообещали дофинансировать устаной фонд, и эти сроки им несколько раз переносились - а в это самое время беня с подельниками высадил в офшоры 5,5 миллиардов долларов из привата! Вот тут уж действительно - "ни один реально работающий банк не смог бы" устоять такого наглого разграбления своими владельцами денег вкладчиков и рефинанса нацбанка
А, ну если Гонтарева сказала, что 5.5 ярдов А вы мне не поясните как такой ограбленный банк смог продолжить работу без пополнения оборотных средств? Вот сказочники...
А еще Гонтарева говорила, что там связаных кредитов 90%, а аудит ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ показал менее 10% Вы хоть что-то реальное кроме пропаганды почитайте
Банк обслуживает экономику, а если экономики нет ,то это общак , как по мне...
і всі будуть щасливі
Феерично. Надеюсь МВФ не будет церемониться и остановят новые транши. Зебилы должны прочувствовать что из "поимели".
Суд поручив погашати борги Коломойського у першу чергу грошима доброчесних вкладників Приватбанку.
Так що всі хто розмістив депозити у Приватбанку знайте - то не ваші гроші а Коломойського