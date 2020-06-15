Минэкономики готовит новый меморандум об ограничении экспорта зерна

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует 1 июля подписать меморандум о взаимопонимании с участниками зернового рынка с целью обеспечения прогнозируемого режима экспорта зерна на 2020/2021 маркетинговый год (МГ, июль-июнь).

Об этом сообщает пресс-служба министерства по итогам встречи с представителями аграрных ассоциаций, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, стороны согласились сотрудничать в вопросах согласования балансовых характеристик зернового рынка страны в новом сезоне с целью организации обеспечения продовольственной безопасности и во избежание применения экспортных ограничений.

Документ планируется подписать 1 июля этого года. К этому времени будут уточняться прогнозы урожая этого года и согласовываться объемы возможного экспорта.

Стороны, в частности, планируют согласовывать возможные предельные объемы экспорта зерна на основе предварительного баланса спроса и предложения зерновых в 2020/2021 МГ с последующим возможным подписанием приложении к меморандуму, а также при необходимости вносить изменения.

При этом Минэкономики оставляет за собой право инициировать меры госрегулирования в случае возникновения угроз продовольственной безопасности государства, которые носят непредсказуемый характер, а также, в случае подписания приложения, и при отклонении фактического экспорта от его предельных объемов.

Читайте также: США снизили прогноз экспорта пшеницы из Украины на 1,5 миллиона тонн

В то же время министерство будет способствовать еженедельному информированию участников зернового рынка и ежемесячному обсуждению объемов зерна, которые были экспортированы, и объемов экспорта, которые остались неиспользованными.

Минэкономики также обещает проводить предварительные (не менее чем за два месяца) консультации с подписантами меморандума для обсуждения оптимальных путей решения ситуаций в случае возникновения оснований для ограничения экспорта.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и участники зернового рынка подписали Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна в 2019-2020 маркетинговый год в октябре 2019 года, он действует до 1 июля 2020 года.