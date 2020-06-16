Цены на нефть остаются стабильными на данных о снижении добычи

Цены на нефть стабильны во вторник после подъема по итогам предыдущей сессии: трейдеры продолжают оценивать сигналы снижения добычи нефти, а также перспективы восстановления спроса на фоне постепенного снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $39,71 за баррель, что на $0,01 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,99 (2,6%), до $39,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,01 (0,3%) - до $37,11 за баррель. Накануне цена этих контрактов увеличилась на $0,86 (2,4%), до $37,12 за баррель.

В понедельник, 15 июня, британская нефтекомпания BP пересмотрела долгосрочный прогноз цены нефти Brent с $70 за баррель до $55 за баррель, предупредив, что пандемия коронавируса будет иметь длительные негативные последствия для экономики и, соответственно, спроса на нефть. При этом BP объявила, что спишет активы на сумму до $17,5 млрд и откажется от разработки ряда нефтяных и газовых месторождений из-за низких цен на энергоносители.

Ожидания дальнейшего снижения предложения нефти на мировом рынке усилились после объявления о банкротстве очередной американской сланцевой компанией - Extraction Oil & Gas. Компания обратилась в суд, чтобы начать процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США в минувшее воскресенье, 14 июня, не сумев выплатить в срок проценты по долгу.

Кроме того, агентство Reuters сообщило в минувшие выходные, что Ирак намерен в этом месяце дополнительно сократить добычу, чтобы выполнить условия соглашения в рамках ОПЕК+.

В то же время, опасения, связанные с возможностью второй волны COVID-19, ограничивают прогнозы роста спроса на нефть, пишет MarketWatch. За истекшие стуки в Китае выявлены 46 новых случаев заражения коронавирусом. Рост новых выявленных случаев заболевания наблюдается и в некоторых американских штатах, включая Флориду, Аризону и Калифорнию.

"В Китае появляются новые случаи заражения, и это вызывает опасения, что вторая волна коронавируса в США и Европе неизбежна этой осенью", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Однако, по словам аналитика Price Futures Group Фила Флинна, пока "слишком рано прогнозировать очередное закрытие глобальной экономики". "Нефтяному рынку следует фокусироваться на улучшении перспектив ребалансировки спроса и предложения", - отмечает он.