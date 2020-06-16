С начала года на Закарпатье обнаружили 115 краж газа

В течение 5 месяцев 2020 года специалисты АО "Закарпатгаз" обнаружили 115 случаев несанкционированного отбора природного газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Закарпатгаза" сообщает БизнесЦензор.

По словам технического директора АО "Закарпатгаз" Александра Голуба, кражи бытовыми потребителями составляют 90 случаев, а предприятиями и организациями различных форм собственности - 25. Таким образом, нарушители нанесли убытки в размере более чем 960 тысяч гривен.

Среди частых нарушений - вмешательство в работу газовых счетчиков, срыв или повреждение пломб на запорных устройствах, инвентарных заглушек, несанкционированное восстановление газопотребления, а также несанкционированное подключение газовых приборов, в результате которого превышается диапазон вычисления узла учета.

Проявляя такие факты, специалисты действуют в соответствии с инструкциями. Нередко такие дела доводятся до суда. "В случае выявления незаконных действий специалисты предприятия составляют и передают на рассмотрение соответствующей комиссии акт. Впоследствии потребителя приглашают на рассмотрение дела. Если он не выполняет предписание комиссии, тогда дело попадает в суд. Особенно это касается несанкционированных газопроводов и врезок в существующие газопроводы. Такие люди должны осознавать, что своими действиями не только наносят ущерб предприятию, из-за чего будут наказаны, но и подвергают смертельной опасности себя, родственников и соседей", - пояснил технический директор АО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

Уже передано в суд дело о краже, которую совершил предприниматель из села Пийтерфолво, что в Виноградовском районе. Ему насчитано 148 тысяч гривен штрафных санкций за несанкционированное подключение газовых приборов.

"Штраф за кражу может получить и физическое лицо (населения). Так, за несанкционированный газопровод на 221 тыс. грн. был оштрафован житель села Каменское Иршавского района. В 2019 году газовиками было выявлено 29 несанкционированных газопроводов, ущерб от которых превысил 586 тысяч гривен", - сообщает "Закарпатгаз".