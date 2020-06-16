В Ивано-Франковской области усиливают карантин

В Ивано-Франковской области усиливают карантинные ограничения в связи с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу городского совета Ивано-Франковска сообщает БизнесЦензор.

По итогам внеочередного заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.

Также приостанавливается деятельность учреждений культуры, в том числе с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. метрах площади помещения, где проводится мероприятие.

Проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м разрешено.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Черновицкой области – 4013, Киеве – 3985, Львовской области – 3072, Ривненской области – 2473, Киевской области – 2049, Ивано-Франковской области – 1809.