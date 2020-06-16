В Украине за сутки выявлено 666 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает БизнесЦензор.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Черновицкой области – 4013, Киеве – 3985, Львовской области – 3072, Ривненской области – 2473, Киевской области – 2049, Ивано-Франковской области – 1809.

В общем по стране подозрение на коронавирус есть у 73 тысяч 517 человек.

Как сообщал БизнесЦензор, 15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Город Киев и 10 областей не соответствуют установленным условиям смягчения карантинных ограничений.

Уровень заболеваемости COVID-19 свыше 650 случаев на протяжении пяти дней – это последствие несоблюдения населением карантинных ограничений, отметил министр здравоохранения Максим Степанов