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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин готовится усилить админнаказание за нарушение масочного режима

Кабмин готовится усилить админнаказание за нарушение масочного режима

Кабмин Украины готовится усилить административную ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, заявил премьер Денис Шмыгаль.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

"Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными", - сказал он.

"Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте", - заявил Шмыгаль.

Как писал БизнесЦензор, высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

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