Рада приняла закон о субсидиях для кинокомпаний из госбюджета

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3377 во втором чтении и в целом проголосовали 343 народных депутата.

Законом предусмотрено предоставление грантов для поддержки культуры, креативных индустрий и туризма, а также льготы для телеканалов и радиостанций. В частности, закон позволяет вещателям не выполнять программную концепцию на время карантина, отменяет временные тарифы роялти организаций коллективного управления авторскими правами.

В части поддержки кинематографии законом установлено, что "временно, до 31 декабря 2020 года, государственная поддержка кинематографии может осуществляться в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта… в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости развития соответствующего кинопроекта".

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Законом также дополнен закон "О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине" в части нормирования механизма применения Украинским институтом книги грантовой системы государственной поддержки.

Для предоставления господдержки законом внесены изменения в определение в законе "О культуре" понятия "креативная экономика" как "виды экономической деятельности, целью которых является создание добавленной стоимости и рабочих мест через культурное (художественное) и/или креативное выражение".

В то же время Главное юридическое управление Верховной Рады указывает, что определение нового термина "креативный продукт", который "является результатом ... креативного выражения" содержат крайне оценочный критерий, делает невозможным определение круга получателей государственной поддержки и несет существенные коррупционные риски.

При этом получатели такой поддержки от государства законом освобождается от обязанности уведомления уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Кроме того, Юридическое управление обращает внимание, что предусмотренные законом меры потребуют дополнительного бюджетного финансирования, однако к законопроекту финансово-экономическое обоснование не представлено.

В то же время законом поручено Кабмину в месячный срок разработать и утвердить Порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта, разработать и подать в Верховную Раду Украины проекты законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс и закон "О государственном бюджете на 2020 год" для внедрения грантовой системы государственной поддержки.