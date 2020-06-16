Верховный Суд признал незаконной ликвидацию банка "Союз" Дядечко

Верховная Суд на основании так называемого "антиКоломойського" закона 11 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка (НБУ) и частично отменил решения судов нижестоящих инстанций, которые обязали НБУ восстановить функционирование выведенного с рынка банка "Союз".

Производство в этой части суд кассационной инстанции закрыл, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Вместе с тем, Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций в части, которыми было отменено постановление НБУ о ликвидации банка "Союз", принятое на основании выводов о систематических нарушениях банком правил финансового мониторинга.

Верховный Суд решил, что "суды обоснованно пришли к выводу, что постановление № 162/БТ является противоправным, а следовательно, суды не вмешались в дискреционные полномочия НБУ".

Как сообщалось, Верховный Суд Украины 4 июня 2019 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз" и на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции. Таким образом, дело рассматривалось в судах по третьему кругу.

Напомним, впервые Нацбанк принял решение №162/БТ о ликвидации банка "Союз" 15 марта 2016 года из-за "систематического нарушения" законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, из-за препядствованию проведению проверки.

По данным НБУ, внеплановая проверка банка "Союз" выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.

Однако акционер банка Сергей Дядечко в марте-апреле 2016 года в судах отменил решение НБУ №162/БТ о ликвидации банка. После этого в апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

99,99% акций банка "Союз" принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка "Родовид" Сергею Дядечко.