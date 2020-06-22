Профсоюз "Антонова" через суд требует вывода предприятия из "Укроборонпрома"

Профсоюз государственного предприятия "Антонов" обратился в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Арсения Яценюка, которым ГП "Антонов" было передано в управление концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на сайте юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", передает БизнесЦензор.

"Коллектив авиагиганта считает, что постановление Кабмина от 31.03.2015 года № 269 нарушает его права и было принято с грубым нарушением Конституции, Законов Украины "О Кабинете Министров Украины", "О защите экономической конкуренции", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.

Также в иске профсоюза указывается, что передача в 2015 году целостного имущественного комплекса "Антонов" из сферы управления Минэкономразвития в управление "Укроборонпрома" имела крайне негативные последствия, что отразилось на результатах хозяйственной деятельности предприятия.

"В условиях потери традиционных рынков сбыта и многолетнего отсутствия государственных заказов на разработку и строительство самолетов, "Укроборонпром" в течение пяти лет не предоставил ГП "Антонов" никакой помощи. Вместо этого концерн во главе с Айваросом Абромавичюсом является бесполезной надстройкой, на содержание которой "Антонов" несет значительные дополнительные расходы. Так, на содержание "Укроборонпром" только за 2018-2020 годы "Антонов" перечислил 122 млн грн. Еще 74 млн грн. в 2015-2019 годах "Антонов" по указанию "Укроборонпром" перечислил в качестве финансовой помощи другим участникам концерна", - говорится в сообщении.

Компания напоминает, что 15 июня 2020 года Окружной административный суд Киева остановил действие приказа Абромавичюса об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Первичная организация Профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" зарегистрирована в 2000 году и входит в состав Профсоюза авиастроителей Украины.

Кабинет министров Украины постановлением Кабмина №269 от 31 марта 2015 года передал госпредприятие "Антонов"из состава ГАК "Антонов" в состав госконцерна "Укроборонпром". Ранее "Антонов" входил в сферу управления Министерства экономразвития и торговли.

Как писал БизнесЦензор, 15 июня в пресс-службе юрфирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы ГП "Антонов", сообщили, что Окружной административный суд Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

Как сообщалось, 9 июня гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" был назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Перед этим комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов", по результатам которой пришла к выводу о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства.