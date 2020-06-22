Назначенный министром бывший менеджер Коломойского продал долю в Одесской киностудии

Бывший многолетний руководитель медиахолдинга "1+1 медиа" Игоря Коломойского Александр Ткаченко продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО "Одесская киностудия" в размере 25%-1 акция Александру Морозову, который с 2013 года и до последнего времени являлся директором по развитию бизнеса ЧАО "Смарт Холдинг" Вадима Новинского.

Об этом сообщил сам Ткаченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Решение о вступлении в должность министра было принято быстро, в разрезе одной недели. Конфликт интересов был очевидным, поскольку государство владеет 50%+1 акцией Одесской киностудии, которые находятся в управлении министерства. Поэтому продажа должна была быть оперативной", – сказал министр.

Ткаченко уточнил, что после избрания народным депутатом и до момента продажи оставался владельцем без права влияния и контроля, а его доля была передана в управление по договору.

Министр уточнил, что объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО "Новая киностудия", владеющая указанным пакетом акций Одесской киностудии. Сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается.

Ткаченко отметил, что давно знаком с новым владельцем и имеет историю бизнес отношений, в частности они вместе были соучредителями компании "Нова мова", которая производила программы "Пислямова" и "Лицо мира", снимала сериалы.

Министр пообещал, что новый совладелец не планирует никаких кардинальных изменений в стратегии развития.

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"Жилые дома там точно не появятся", – сказал Ткаченко.

Согласно данным системы раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), государству принадлежит 50%+2 акции, а еще одним владельцем Одесской киностудии с пакетом акций 25%-1 акция через ООО "Медиа Коворкинг" выступает застройщик Андрей Вавриш.

Министр добавил, что Вавриш также не рассматривает Одесскую киностудию как площадку для жилищной застройки.

Как сообщалось, ранее застройщик Андрей Ваврыш рассказал, что с 2018 года он стал совладельцем Одесской киностудии, а его партнером по киностудии выступает нардеп Александр Ткаченко через британскую Cinema Love Ltd.

Вторая половина акций Одесской киностудии принадлежит Министерству культуры Украины. В начале октября 2019 года Верховная Рада признала утратившим силу закон, запрещающий приватизацию государственного пакета акций в уставном капитале ЗАО "Одесская киностудия".