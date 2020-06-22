Глава Фонда госимущества раскритиковал запрет на использование газа для "Центрэнерго"

Решение Кабинета министров запретить использование газа для производства электроэнергии генерирующими компаниями ТЭС приведет к убытку "Центрэнерго" в размере 2,2 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет полуобанкротившегося другого государственного предприятия – точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17 июня о том, чтобы обязать "Центрэнерго" закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа – это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях "Центрэнерго" будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часов электроэнергии", – подчеркнул глава ФГИ.

Сенниченко уточнил, что при использовании "Центрэнерго" газа себестоимость киловатт-часа составит 83 копейки, тогда как если использовать только уголь цена киловатт-часа возрастет до 1,2 грн.

"Использование исключительно угля до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 млрд грн, что окончательно поставит на "Центрэнерго" крест. Поэтому мы предложили Кабмину изменить решение от 17 июня таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт (!), а не любых отечественных", – добавил глава ФГИ.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров принял решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ.

С такой инициативой ранее выступила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, обвинив "Центрэнерго" в использовании подешевевшего газа вместо угля.

Напомним, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"