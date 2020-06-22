Строительство солнечных станций в Украине превысило план в 2,5 раза

Солнечная генерация в Украине на начало 2020 года работала суммарной мощностью 5614 МВт, тогда как Национальным планом действий по возобновляемой энергетике на период до 2020 года предполагалось ввести в эксплуатацию 2300 МВт, то есть Национальный план был перевыполнен на 150%.

Об этом говорится в отчете Министерства энергетики о выполнении решений Антикризисного энергетического штаба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В то же время биоэнергетика в Украине по состоянию на начало июня 2020 года работала суммарной мощностью 182 МВт, тогда как планом предусматривалось на 80% больше – 950 МВт.

Также, по данным министерства, план по вводу мощностей не выполнила ветровая генерация. По состоянию на начало июня в Украине было 1075 МВт мощностей ВЭС, тогда как планировалось на 50% больше – 2280 МВт.

Всего по состоянию на начало июня 2020 года по "зеленому" тарифу в Украине работало на 25% больше мощностей, чем ожидалось: 6871 МВт против 5530 МВт по Национальному плану.

Как сообщалось, ранее в июне Кабинет министров подписал меморандум с объединениями предприятий возобновляемой энергетики о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%, для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Однако часть производителей отказывается соглашаться на эти условия. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

15 июня Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" на основе этого меморандума.

Изначально предложенный правительством проект меморандума предполагал снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ВЭС – на 12,5%.