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Транспортные предприятия сократили перевозку грузов на 17%, – Госстат

Транспортные предприятия сократили перевозку грузов на 17%, – Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-мае 2020 года сократили перевозку грузов на 16,5% по сравнению с январем-маем 2019 года – до 229 млн тонн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 19,9% – до 112,8 млрд ткм.

Согласно статданным, за пять месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 119,8 млн тонн грузов, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Автомобильным было перевезено 70,8 млн тонн (-22,6%), водным – 1,7 млн тонн (-10,1%), трубопроводным – 36,7 млн тонн (-24,7%), авиационным – 0,03 млн тонн (-3,7%).

Автор: 

вантажі (1296) перевезення (644) Держстат (1428)


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