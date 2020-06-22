Власти Волынской области решили закрыть детсады и фитнес-центры

В Волынской области из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью запретили работу детских садов и осуществление межобластных пассажирских перевозок.

Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

Согласно решению комиссии, с 22 июня на территории Волыни запрещена работа дошкольных учебных заведений, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), кроме летних площадок, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры.

Также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении и проведение религиозных мероприятий с участием более 10-ти человек.

Кроме этого, в отдельных районах, где обнаружены вспышки коронавируса, планируется предпринимать дополнительные меры для недопущения распространения инфекции. Среди таких районов - Ратновский и Камень-Каширский.

"Волынская область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина и перехода к следующему этапу адаптивного карантина из-за высокого показателя заболеваемости", – отмечается в сообщении.

Так, коэффициент выявления случаев инфицирования в области составляет 21,16% (при рекомендованных не более 11%), а показатель динамики роста инфицирования COVID-19 составляет 23,5% (при рекомендуемом не более 10%).

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Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин продлил действие так называемого "адаптивного" карантина до 31 июля, а также по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова изменил критерии оценки уровня заболеваемости в регионах для смягчения ограничений.

Так, теперь регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% .

Согласно действовавшим раньше критериям, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.