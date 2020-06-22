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КСУ возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов

КСУ возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов

Глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут просит президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности из-за возникшей угрозы в экономической сфере в случае отмены Конституционным судом закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Об этом говорится в письме главы Фонда президенту, передает БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

По данным Фонда гарантирования, дело, которое находилось в Конституционном суде без движения четыре года, было возобновлено16 июня.

Так, КСУ с 25 апреля 2016 года по представлению Верховного суда (ВСУ) рассматривается вопрос соответствия норм закона о Фонде гарантирования Конституции Украины.

"Цель этого представления – признание неконституционным закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц… Удовлетворение КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков", – отмечается в письме.

"Последствия использования такого прецедента в конституционном представлении иметь катастрофический характер как отдельно для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка Украины и других органов, так и для стабильности всей финансовой системы Украины в целом", – подчеркивает глава Фонда гарантирования.

В частности, признание некоституционым закона о системе гарантирования вкладов сделает невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворение требований вкладчиков, отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лицам, а также сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

"Кроме этого, важным вопросом также является вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ Приватбанк", – отмечается в письме.

Конституционный суд возобновил рассмотрение этого дела сразу же, после частичного удовлетворения 15 июня кассационной жалобы НБУ в деле Суркисов.

По данным издания, очередное заседание КСУ по этому вопросу состоится 30 июня, ожидается вынесение решения.

Автор: 

банки (6960) депозит (434) КС (163) Фонд гарантування вкладів (1450)


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