Прибыль банковской системы в мае упала на треть, НБУ

Платежеспособные банки Украины в мае 2020 года получили 3,76 млрд грн чистой прибыли, что на 29,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,31 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, за пять месяцев 2020 года чистая прибыль банков увеличилась на 23,6% – до 28,96 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (23,43 млрд грн).

Как сообщал БизнесЦензор, государственный "Приватбанк" возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам января-апреля 2020 года, задекларировав 17,29 млрд грн чистой прибыли, тогда как наибольший убыток зафиксировал государственный "Укрэксимбанк" – 1,66 млрд грн.

В целом по итогам четырех месяцев чистая текущего года прибыль банков увеличилась в 1,4 раза – до 25,21 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (18,12 млрд грн). В частности, прибыль госбанков выросла в 1,8 раза – до 19,31 млрд грн, а банков с иностранным и частным капиталом сократилась на 18,9% (до 4,39 млрд грн) и на 17,6% (до 1,51 млрд грн) соответственно.