"Альфа-Банк" открыл "Укргаздобыче" кредитную линию на $30 миллионов

Украинский "Альфа-Банк" открыл компании "Укргаздобыча" кредитную линию на 30 миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Альфа-Банка" сообщает БизнесЦензор.

"Согласно условиям кредитного договора от 20 июня 2020 года, сумма кредита составила эквивалент 30 млн долларов США. Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств в формате мультивалютной возобновляемой кредитной линии с возможностью получения средств траншами в гривне, долларах США и евро. Кредитная линия открыта на три года", - сообщает банк.

Первый транш в размере 800 млн гривен уже перечислен на счет предприятия. В результате переговоров сторонам удалось достичь взаимовыгодных условий по процентной ставке.

Как сообщал БизнесЦензор, "Нафтогаз Украины" согласовал открытие "Укргаздобычей" кредитной линии у "Альфа-Банка" с лимитом, эквивалентным $30 млн.

100% акций "Укргаздобычи" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". В 2019 году "Укргаздобыча" добыла 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в стране), 478 тыс. тонн нефти с газоконденсатом.

Компания владеет Шебелинским ГПЗ – одним из двух работающих в стране нефтеперерабатывающих заводов с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн. В 2019 году завод произвел 149 тыс. тонн бензинов (+14% к 2019 году) и 88 тыс. тонн дизтоплива (+4%).