Apple объявила о переходе на компьютерные чипы собственного производства

Apple Inc. перейдет на собственные процессоры для Mac, что знаменует завершает почти 15-летнего сотрудничества с Intel Corp. в поставке процессоров для флагманских ноутбуков и ПК компании.

Как заявил глава Apple Тим Кук, этот шаг знаменует начало важной новой эры для линейки продуктов, которая привела к росту компании в 1980-е годы и ее возрождению в конце 1990-х, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Компьютеры Mac теперь встанут в один ряд с iPhone и iPad, в которых уже используются процессоры Apple.

По словам Кука, Apple ожидает, что переход займет около двух лет, но компьютеры на базе Intel продолжат поддерживаться "в течение многих лет".

В то же время разработчики программного обеспечения крупнейшего пула сторонних приложений Apple – созданных для iPhone и iPad – впервые получат доступ к ноутбукам и ПК Apple.

Старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги подчеркнул, что "большинство этих приложений будет просто работать, без изменений от разработчика" на новых Mac.

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Он также сказал, что "подавляющее большинство" существующих приложений для машин на базе Intel может быть модифицировано "всего за несколько дней".

В то же время аналитики отмечают, что Intel, скорее всего, продолжит поставлять Apple процессоры для центров обработки данных для таких сервисов, как iCloud.

В заявлении Intel говорится, что Apple остается клиентом "в нескольких областях бизнеса" и что она все еще сосредоточена на рынке ПК.