"Донбассэнерго" добилось в Верховном суде повторного рассмотрения иска к "Укрзализныце"

Большая палата Верховного суда Украины 16 июня удовлетворила кассационную жалобу "Донбассэнерго" и отправила на повторное рассмотрение в суд первой инстанции – Хозсуд Киева – иск компании к АО "Укрзализныця" о взыскании долга ГП "Донецкая железная дорога" (ДЖД) в 70,275 млн грн (за период с мая 2016 по февраль 2017 года включительно).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На данный момент полный текст решения суда в Реестре судебных решений отсутствует.

"Верховный суд принял катастрофическое решение, признав "Укрзализныцю" наследником всех долгов, оставшихся у нее на оккупированных территориях. То есть Верховный суд принял прямое решение, которое, во-первых, устраивает оккупантов и сепаратистов, а во-вторых, просто ограбит бюджет страны и железной дороги", – заявил накануне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили по итогам встречи с руководством "Укрзализныци".

"Укрзализныця" выступила против иска "Донбассэнерго" на том основании, что является ненадлежащим ответчиком по этому делу, поскольку отсутствует передаточный акт, подтверждающий переход к "Укрзализныце" всех прав, активов, обязательств и долгов ГП "ДЖД".

В марте 2019 года "Донбассэнерго", проиграв в судах двух инстанций, обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой.

Постановлением от 13 июня 2019 года коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда передала дело на рассмотрение Большой палаты Верховного суда, поскольку считает, что с 1 декабря 2015 года "Укрзализныця" является правопреемником всего имущества, всех прав и обязанностей ГП "ДЖД". Тогда же было принято решение назначить дело к рассмотрению в порядке упрощенного искового производства на 13 августа 2019 года. Однако рассмотрение дела неоднократно переносили.

В итоге 16 июня 2020 года Верховный суд решил частично удовлетворить кассационную жалобу "Донбассэнерго", а также отменить решение Хозсуда Киева от 16 мая 2017 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 4 марта 2019 года.

Как сообщалось, в 2014 году была начата процедура реорганизации Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и всех предприятий железнодорожного транспорта в единую структуру — ПАО "Укрзализныця", полностью принадлежащую государству. В декабре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с "Укрзализныци" по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).