Нацбанк подготовился к запуску процентного свопа с банками

Национальный банк утвердил дополнительные распорядительные документы для введения процентного свопа с банками.

В частности, решением правления Национального банка № 415-рш от 19 июня внесены необходимые изменения в Порядок оценки справедливой стоимости производных финансовых инструментов, а решением №417-рш от 22 июня утвержден размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом и корректирующие коэффициенты по активам (имуществу), формирующему гарантийный фонд, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Оба документа вступили в силу со дня их принятия.

Напомним, в прошлом месяце Национальный банк утвердил Положение о проведении на межбанковском рынке операций своп процентной ставки – нового инструмента, который снизит процентные риски для банков и придаст им стимулы для оживления инвестиций и долгосрочного кредитования.

Для практического внедрения нового инструмента Национальный банк своим решением дополнительно к Положению утвердил единую модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.

"Эта модель будет использоваться для определения справедливой стоимости операций своп процентной ставки, которые будут осуществляться Национальным банком на межбанковском рынке. Предполагается, что на своп индекса овернайт распространяться все нормы, определенные для простого свопа процентной ставки", – пояснили в НБУ.

Кроме того, утвержден размер покрытия операций своп процентной ставки гарантийным фондом, который формируется на случай скорой неблагоприятного изменения кривой спот-ставок и размер корректирующих коэффициентов по активам (имуществу), формирующему гарантийный фонд.

В частности, установлено, что гарантийный фонд формируется из ОВГЗ, национальной и иностранной валюты.

"Было решено, что корректирующие коэффициенты для государственных облигаций и иностранной валюты будут установлены в том же размере, что и корректирующие коэффициенты для залога по кредитам рефинансирования. В то же время национальная валюта будет включаться в гарантийный фонд без корректировки стоимости", – уточнили в НБУ.

Ожидается, что дата первого аукциона по проведению операций процентного свопа будет объявлено в июне.

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Как сообщалось, Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.