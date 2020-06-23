Аграрии увеличили продажи пшеницы с начала года на 26%, – Госстат

Сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения за январь-май 2020 года реализовали 14 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщило аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт" со ссылкой на Государственную службу статистики, передает БизнесЦензор.

В частности, за указанный период было реализовано 3,31 млн тонн пшеницы (на 26% больше), 9,69 млн тонн кукурузы на зерно (на 13,5% меньше), 730,9 тыс. тонн ячменя (на 202,7% больше), 30,2 тыс. тонн ржи (на 11,2% меньше).

За этот период также было продано 4,38 млн тонн семян масличных культур (на 4,5% меньше): 1,05 млн тонн бобов сои (на 19,4% меньше), 11,5 тыс. тонн рапса (на 53,9% меньше), 3,30 млн тонн подсолнечника (на 2% больше).

Кроме этого, сельхозпредприятия реализовали за пять месяцев 87,2 тыс. тонн картофеля (на 2,6% больше), 125,1 тыс. тонн овощных культур (на 23,6% больше), 57,6 тыс. тонн плодовых и ягодных (на 41,3% меньше).

По данным Госстата, за январь-май 2019 года сельскохозяйственные предприятия реализовали 14,39 млн тонн зерновых и зернобобовых (на 27,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года), 4,58 млн тонн семян масличных культур (на 24,5% больше).