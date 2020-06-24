Экс-нардеп Белькова возглавила международный отдел "Оператора ГТС Украины"

Экс-нардеп партии "Батькивщина" Ольга Белькова возглавила международное направление деятельности Оператора ГТС Украины, сообщает пресс-служба компании.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины сообщает БизнесЦензор.

"Основной задачей Бельковой на этой должности будет продвижение и защита интересов ОГТСУ на международной арене, в первую очередь по вопросам реализации проектов "Северный поток - 2" и других обходных газопроводов. Также ее приоритетной задачей станет завершение процесса полной интеграции Украины в европейский газовый рынок", - сообщает Оператор ГТС Украины.

В 2011 Белькова стала управляющим партнером компании EastLabs.

Белькова в Верховной Раде Украины (2012-2020) была членом и активно работала в комитетах: по вопросам финансов и банковской деятельности (VII созыва), по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (VIII созыва), по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (IX созыва).

18 июня 2020 Белькова по собственной инициативе сложила мандат народного депутата и досрочно завершила работу в украинском парламенте IX созыва.

На парламентских выборах 2012 года Ольга Белькова была избрана народным депутатом Украины от партии "УДАР" №31 в списке.

В ноябре 2014 года Белькова прошла в парламент от партии "Блок Петра Порошенко" под номером 47. С августа 2019-го - народный депутат Украины IX созыва от партии "Батькивщина", №17 в списке.

ООО "Оператор ГТС Украины" осуществляет транзит газа с РФ в страны Европейского Союза, транспортирует его по магистральным газопроводам для потребителей всех регионов Украины, а также обеспечивает участникам рынка доступ в украинские газохранилища.

Компания является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране - приносит государству около 2% ВВП и обеспечивает работой более 11 000 высококвалифицированных специалистов.